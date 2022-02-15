ТОП - 4 порад, як відростити довгі нігті в домашніх умовах

Поради, які допоможуть зробити ваші нігті здоровими та міцними, а також відростити бажану довжину.

Довгі нігті захоплюють представниць прекрасної статі. Багато хто хотів би мати таку ж трендову довжину як у Карді Бі, Меган Фокс, Кайлі Дженнер та інших зіркових законодавців моди. Нігті неймовірної довжини виглядають дуже ефектно і тримаються в моді вже протягом декількох років. Але в такому манікюрі є один мінус — не всі можуть мати такі довгі нігті, не вдаючись до нарощування. Директор з продукту та навчання мережі салонів манікюру та педикюру "Пальчики" Валерія Котова поділилася з журналом ELLE секретами міцних та здорових нігтів.

Для того, щоб ваші нігті були здоровими та красивими за всіма модними трендами, не забувайте про кілька правил, яких потрібно дотримуватися як у салоні, так і при домашньому догляді.

Роблячи процедури у салоні, звертайте увагу на матеріали, які використовує ваш майстер. Краще відмовитись від використання кислотної бази. Також звертайте увагу на склад кольорових лаків, адже шкідливі компоненти, що містяться в них, можуть нашкодити вашим нігтям. Віддавайте перевагу покриттям, які зазвичай позначаються 3-FREE, 5-FREE і більше, чим більше число — тим безпечніший матеріал для натуральної нігтьової пластини.

Не ставтеся бездумно до зняття гель-лаку. Не варто робити це самостійно в домашніх умовах за допомогою підручних матеріалів, адже неправильне зняття може призвести до серйозних пошкоджень нігтьової пластини та матриксу натурального нігтя, від чого їх ріст значно сповільниться.

Якщо ви маєте ламкі нігті, то попросіть свого майстра при покритті гель-лаком використовувати каучукову базу і робити вирівнювання нігтьової пластини перед нанесенням кольору. Вирівнювання допомагає виставити правильну архітектуру нігтя і зробить його міцнішим.

Індустрія краси стрімко розвивається та прогресує, хороші майстри завжди стежать за новинками та корисними засобами у своїй сфері. Тому можете розпитати свого майстра про продукти, що допоможуть зміцнити нігті.

Не забувайте дбати про свої нігті вдома. Використовуйте рукавички під час прибирання та миття посуду. Зволожуйте свої ручки кремом щодня, а також використовуйте масло для кутикули, ці нехитрі маніпуляції потрібно робити щодня, адже без зволоження нігті можуть стати більш ламкими.

Також ви можете робити вдома ванни для своїх нігтиків.

Масляна ванна — найбільш доступний і популярний метод догляду та зволоження. Для неї використовують оливкову олію, на дві ложки якої потрібно взяти половину чайної ложки лимонного соку. Така ванна допоможе відбілити та зміцнити нігті, її ви можете робити хоч щодня.

Сольова ванна з маслами стане порятунком для ламких нігтів. У літрі теплої води розчиніть столову ложку солі, можете використовувати морську сіль з екстрактами та оліями троянди. Занурте нігті на 10 хвилин у цю ванну, а потім, промийте руки та нанесіть масло для кутикули. Щоб допомогти ламким нігтям, таких процедур доведеться зробити 7-10 разів.

Мінеральне запечатування. Візьміть фланель або замшу, шматочком тканини утріть у ніготь дрібну морську сіль. Обтрусіть руки. Після, за допомогою тканини, утріть в ніготь бджолиний віск з додаваннями олії, яка вам підходить. Закінчіть процедуру поліруванням нігтьової пластини чистим шматком замші. Такі маніпуляції слід проводити кожні два тижні.

Маска на основі меду. Для її приготування візьміть і змішайте мед з кокосовою олією, суміш нанесіть на нігтьову пластину і кінчики пальців, утріть, одягніть теплі рукавички або загорніть руки в тканину на 10 хвилин. Цю маску можна робити двічі на тиждень, або раз на тиждень залишати маску на ніч.

Не забувайте, що однією з причин ламкості нігтів є авітаміноз.Ламкість нігтів часто говорить про нестачу в організмі вітамінів, про це також може свідчити погіршення стану волосся та шкіри.

Вітамін Е потрібен для зміцнення та прискорення росту нігтьової пластини. Вітамін А допомагає впоратися з розшаровуванням нігтя, що також сприяє швидкому росту. Не забувайте, що вітаміни А і Е краще засвоюються разом з вітаміном С. І пам’ятайте, навіть прийом вітамінів потрібно обговорювати зі своїм лікарем.

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