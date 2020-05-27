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О каких проблемах со здоровьем может "сигналить" сухая кожа пяток

О каких проблемах со здоровьем может "сигналить" сухая кожа пяток
11:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Склонность к сухости в основном имеет генетические причины.

Слишком сухая кожа пяток может сигналить о недостатке влаги, питательных веществ в организме, либо гораздо более серьезных и опасных нарушениях, – например, дисфункции щитовидной железы, печени, почек.

Как сообщается, сухая кожа пяток может быть симптомом опасных нарушений организма, рассказала врач-эндокринолог Елена Соколова. Частой причиной этого оказывается недостаточная увлажненность, нехватка нужных жиров (конкретно омега-3). Также сухость кожи нередко становится отражением такой проблемы, как дефицит витаминов – он снижает активность ферментов, регулирующих обмен веществ и вывод токсинов, ведет к их скоплению. В результате кожные клетки гибнут, отшелушиваются.

Но существуют более опасные нарушения организма, симптомом которых могут быть сухие, потрескавшиеся, несмотря на использование кремов, пятки.

"Пятки трескаются при высоком уровне глюкозы или инсулина. Также при почечной недостаточности, повышающей уровень мочевины в крови, что мешает кровообращению", - пояснила специалист.

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Кроме того, проблема может указывать на варикоз, плохую проводимость кровеносных сосудов, препятствующих нормальному поступлению кровотока к ногам, с которым их кожа получала бы нужные ей питательные вещества.

Другая причина слишком сухой кожи – неправильная работа щитовидной железы.

"При избытке или недостатке гормонов щитовидной железы сохнет все тело, но особенно пятки", - предупредила медик.

Нарушения работы печени и оттока желчи тоже могут выражаться таким симптомом – они тормозят работу щитовидной железы и повышают концентрацию нежелательных веществ.

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Все по теме:

Здоровье, Пятки, Советы медиков, Сухая кожа пяток, Кожа пяток, Сухость кожи пяток, Причины сухости пяток.
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