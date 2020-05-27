Какие вредные привычки влияют на красоту

1 Вытирать лицо полотенцем Вытирать распаренную кожу лица махровым полотенцем — это не самая лучшая идея, так вы рискуете нанести коже микротравмы и заработать преждевременные морщины. Замените махровое полотенце на вафельное, а еще лучше — на бумажные салфетки.

2 Мыть посуду губкой Мокрая губка — отличная среда для размножения бактерий. Лучшим решением будет заменить поролоновые губки на мочалку из натурального джута.

3 Заматывать волосы в полотенце после душа Длительное ношение полотенца на голове создает эффект сауны, выделяется больше сала, кожа становится жирной, волосы быстрее пачкаются, а кончики секутся. Вместо полотенца лучше использовать обычную хлопковую футболку.

4 Нежиться в ванне с бомбочкой В состав этих средств зачастую входят красители и ароматизаторы, которые разрушают микрофлору интимной зоны.