Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Северный поток - 2": США готовы ввести новые санкции
"Северный поток - 2": США готовы ввести новые санкции
Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны
Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать

Какие вредные привычки влияют на красоту

Смотрите фото (6)
Какие вредные привычки влияют на красоту
05:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые привычки портят здоровье и негативно влияют на красоту. К примеру, если постоянно вытирать лицо полотенцем — кожа испортится.

  • 1

    Вытирать лицо полотенцем

    Вытирать распаренную кожу лица махровым полотенцем — это не самая лучшая идея, так вы рискуете нанести коже микротравмы и заработать преждевременные морщины. Замените махровое полотенце на вафельное, а еще лучше — на бумажные салфетки.

  • 2

    Мыть посуду губкой

    Мокрая губка — отличная среда для размножения бактерий. Лучшим решением будет заменить поролоновые губки на мочалку из натурального джута.

  • 3

    Заматывать волосы в полотенце после душа

    Длительное ношение полотенца на голове создает эффект сауны, выделяется больше сала, кожа становится жирной, волосы быстрее пачкаются, а кончики секутся. Вместо полотенца лучше использовать обычную хлопковую футболку.

  • 4

    Нежиться в ванне с бомбочкой

    В состав этих средств зачастую входят красители и ароматизаторы, которые разрушают микрофлору интимной зоны.

  • 5

    Хранить косметику в ванной

    Постоянные перепады влажности и температур стремительно сокращают срок годности средств, а также меняют их структуру. Туалетный столик лучше обустроить в спальне.

Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Красота, Вредные привычки, Привычки, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
02 Экс-послы США: Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки
03 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
04 МИД: Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества
05 Борьба с коронавирусом: посол Италии поблагодарил Украину за поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В среду состоится очередное заседание ТКГ
В среду состоится очередное заседание ТКГ
Киевских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19
Киевских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром
Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь