Рус

Стало відомо, що дістанеться спадкоємцям актора Бориса Невзорова після його смерті

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2408
Борис Невзоров помер від наслідків коронавірусу Новина оновлена 19 лютого 2022, 11:50
Борис Невзоров помер від наслідків коронавірусу

Раніше актор говорив, що у нього всього три офіційні спадкоємці

У п’ятницю, 18 лютого, стало відомо про смерть відомого російського актора театру та кіно Бориса Невзорова. Артисту було 72 роки. Відомо, що зірка "Маршу Турецького" помер від ускладнень COVID-19.

У Невзорова залишилося кілька дітей від різних союзів та інші родичі. Офіційних спадкоємців, як говорив актор, у нього всього троє: син Борис від першої дружини Анастасії Іванової, а також доньки Поліна та Настя. За життя у чоловіка була квартира в центрі Москви, але після розлучення з третьою дружиною Анною Пановою було прийнято рішення продати нерухомість, а гроші поділити. Про це пише "П’ятий канал".

Також раніше Невзоров придбав у Підмосков’ї будинок для своєї останньої обраниці, бухгалтерки Олени Хрипунової, яка народила йому дочку Анастасію у 2020 році. Офіційно шлюб пара не укладала.

Борис Невзоров із Оленою Хрипуновою
Борис Невзоров із Оленою Хрипуновою

Поки не ясно, був у Бориса Невзорова заповіт чи ні. Одне відомо: все майно буде поділено між спадкоємцями актора відповідно до законів РФ.

Що відомо про Бориса Невзорова

Борис Невзоров народився 18 січня 1950 року у станиці Старомінська Краснодарського краю, Росія. З 2005 року й до кінця життя працював у Малому театрі. Також Викладав у ГІТІСі. Відомий за ролями у фільмі "Марш Турецького", серіалах "Метод Лаврової", "Останній міністр".

Нагадаємо, що одного дня з Борисом Невзоровим помер російський актор Геннадій Юхтін. Зірки "Весни на Зарічній вулиці" не стало на 90-му році життя.

Теги:
#Борис Невзоров
"Слуги народу" намагаються запровадити онлайн-голосування у Раді
Політика
Моноліт влади дав тріщину: "слуги" готові порушити Конституцію, прикриваючись ковідом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" намагаються запровадити онлайн-голосування у Раді
Моноліт влади дав тріщину: "слуги" готові порушити Конституцію, прикриваючись ковідом
Дата публікації
Категорія
Танки Росії на Донбасі
Росіяни стягнули до лінії фронту на Донбасі понад 200 танків та гармат: подробиці
Дата публікації
Категорія
Зеленський повернеться до України 19 лютого, хоча захід запланований до 20 лютого
Зеленський покине Україну, попри загострення на фронті: куди й навіщо полетить президент
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Загострення на фронті та евакуація мешканців до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Пролилася кров учасників протестів
8 років тому на Майдані почали вбивати: що згадують очевидці тих кривавих днів