Стало відомо, що дістанеться спадкоємцям актора Бориса Невзорова після його смерті

Раніше актор говорив, що у нього всього три офіційні спадкоємці

У п’ятницю, 18 лютого, стало відомо про смерть відомого російського актора театру та кіно Бориса Невзорова. Артисту було 72 роки. Відомо, що зірка "Маршу Турецького" помер від ускладнень COVID-19.

У Невзорова залишилося кілька дітей від різних союзів та інші родичі. Офіційних спадкоємців, як говорив актор, у нього всього троє: син Борис від першої дружини Анастасії Іванової, а також доньки Поліна та Настя. За життя у чоловіка була квартира в центрі Москви, але після розлучення з третьою дружиною Анною Пановою було прийнято рішення продати нерухомість, а гроші поділити. Про це пише "П’ятий канал".

Також раніше Невзоров придбав у Підмосков’ї будинок для своєї останньої обраниці, бухгалтерки Олени Хрипунової, яка народила йому дочку Анастасію у 2020 році. Офіційно шлюб пара не укладала.

Борис Невзоров із Оленою Хрипуновою

Поки не ясно, був у Бориса Невзорова заповіт чи ні. Одне відомо: все майно буде поділено між спадкоємцями актора відповідно до законів РФ.

Що відомо про Бориса Невзорова

Борис Невзоров народився 18 січня 1950 року у станиці Старомінська Краснодарського краю, Росія. З 2005 року й до кінця життя працював у Малому театрі. Також Викладав у ГІТІСі. Відомий за ролями у фільмі "Марш Турецького", серіалах "Метод Лаврової", "Останній міністр".

Нагадаємо, що одного дня з Борисом Невзоровим помер російський актор Геннадій Юхтін. Зірки "Весни на Зарічній вулиці" не стало на 90-му році життя.