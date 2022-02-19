Стало известно, что достанется наследникам актера Бориса Невзорова после его смерти

Ранее актер говорил, что у него всего три официальных наследника

В пятницу, 18 февраля, стало известно о смерти известного российского актера театра и кино Бориса Невзорова. Артисту было 72 года. Известно, что звезда "Марша Турецкого" скончался от осложнений COVID-19.

У Невзорова осталось несколько детей от разных союзов и другие родственники. Официальных наследников, как говорил актер, у него всего трое: сын Борис от первой супруги Анастасии Ивановой, а также дочки Полина и Настя. При жизни у мужчины была квартира в центре Москвы, но после развода с третьей супругой Анной Пановой было принято решение продать недвижимость, а деньги поделить. Об этом пишет "Пятый канал".

Также ранее Невзоров приобрел в Подмосковье дом для своей последней избранницы, бухгалтера Елены Хрипуновой, которая родила ему дочь Анастасию в 2020 году. Официально брак пара не заключала.

Борис Невзоров с Еленой Хрипуновой

Пока не ясно, было у Бориса Невзорова завещание или нет. Одно известно: все имущество будет поделено между наследниками актера в соответствии с законами РФ.

Что известно о Борисе Невзорове

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края, Россия. С 2005 года и до конца жизни работал в Малом театре. Также Преподавал в ГИТИСе. Известный по ролям в фильме "Марш Турецкого", сериалах "Метод Лавровой", "Последний министр".

Напомним, что в один день с Борисом Невзоровым умер российский актер Геннадий Юхтин. Звезды "Весны на Заречной улице" не стало на 90-м году жизни.