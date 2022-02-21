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Три знаки Зодіаку цього тижня накриє хвиля удачі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Названі щасливчики тижня за знаком Зодіаку
Названі щасливчики тижня за знаком Зодіаку

Ці знаки Зодіаку чекає успіх у роботі та особистому житті

Небесні тіла, за словами астрологів, незабаром обіцяють приємні зміни деяким знакам Зодіаку. Наприклад, у представників трьох знаків Зодіаку біла смуга в житті настане вже в березні. Іншим же пощастить ще швидше. Астрологи назвали три знаки, які зіткнуться з казковим успіхом вже цього тижня.

Лев

Лев на цьому тижні змістить фокус своєї уваги на стосунки з близькими людьми. Це буде дуже правильне рішення, оскільки обмін енергією з друзями та рідними піде вам на користь. Ви зможете налагодити стосунки навіть з тими, з ким раніше у вас був розлад. Цей заряд позитиву і надихне вас на нові звершення.

Скорпіон

Цього тижня будь-які починання Скорпіона будуть надзвичайно успішними. Скорпіон зможе підібрати такі слова, щоб розпалити в навколишніх вогонь інтересу і направити їх на нові звершення. Ваше завзяте прагнення до своєї мети дасть плоди і під кінець тижня ви вже їх пожинатимете, насолоджуючись своїм успіхом.

Козеріг

Вже в понеділок Козерогу спаде на думку яскрава ідея, втіленням якої він негайно займеться. Його завзятість і наполегливість принесуть плоди, а частка удачі допоможе втілити все задумане.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, які розбагатіють вже у першій половині березня.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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