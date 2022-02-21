Три знака Зодиака на этой неделе накроет волна удачи

Эти знаки Зодиака ждет успех в работе и личной жизни

Небесные тела, по словам астрологов, вскоре обещают приятные перемены некоторым знакам Зодиака. К примеру у представителей трех знаков Зодиака белая полоса в жизни наступит уже в марте. Другим же повезет еще быстрее. Астрологи назвали три знака, которые столкнутся со сказочной удачей уже на этой неделе.

Лев

Лев на этой неделе сместить фокус своего внимания на отношения с близкими людьми. Это будет очень правильное решение, поскольку обмен энергией с друзьями и родными пойдет вам на пользу. Вы сумеете наладить отношения даже с теми, с кем раньше у вас был разлад. Этот заряд позитива и вдохновит вас на новые свершения.

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Скорпион

На этой неделе любые начинания Скорпиона будут чрезвычайно успешными. Скорпион сумеет подобрать такие слова, чтобы разжечь в окружающих огонь энтузиазма и направить их на новые свершения. Ваше упорное стремление к своей цели даст плоды и под конец недели вы уже будете их пожинать, наслаждаясь своим успехом.

Козерог

Уже в понедельник Козерогу придет в голову яркая идея, воплощением которой он немедленно займется. Его упорство и настойчивость принесут плоды, а толика удачи поможет воплотить в жизнь все задуманное.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые разбогатеют уже в первой половине марта.