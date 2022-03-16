Астролог спрогнозувала хід війни проти росії і назвала поворотну дату

За словами астролога, становище зірок вказує на наближення кризи в рф, що напала на Україну

Сонячне затемнення у квітні 2022 року може погіршити кризу в росії та дати шанс на закінчення руйнівної фази війни проти України. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла астролог Лариса Гресь.

З астрологічного погляду, за словами Гресь, нинішні військові дії є продовженням військового конфлікту 2014 року. Так, майже чотири місяці, з 17 листопада і по 2 березня, Венера формувала петлю на небі, та в цей же час формувалося досить напружене тло між Росією та Україною, наслідком якого став військовий конфлікт.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Завершення військових дій, за її словами, насамперед може сприяти домовленості.

"Якщо говорити про тривалість військових дій, то з погляду астрології, велику роль відіграватиме дипломатія. Все та ж Венера йде поруч із планетою війни Марсом і пропонує шлях домовленостей", — говорить Гресь.

Астролог додала, що потрібно звернути увагу і на час вторгнення до кордонів нашої держави – це період спадного Місяця. Як правило, на спадному Місяці немає сил завершити розпочате, тому є надія, що сама гостра фаза не буде тривалою.

Гресь зазначила, що початок перших переговорів припав на Молодий місяць у знаку Риби, "німому" знаку, прихованому та хитрому. Тому є ймовірність, що багато інформації залишилося "за кадром" або мало не той політичний характер, який видається як основний військовий сценарій.

"Але тільки переговори здатні зупинити весь цей жах і безумство, — підкреслює астролог. — Раз-по-раз вони ставатимуть більш предметнішими. Планети в Рибах критично спотворюють сприйняття реальності, дають ілюзії, емоції, тобто всі домовленості носитимуть незакінчений характер. І тільки після 20 березня можна сподіватися, що весь переговорний процес уникне невизначеності та набуде більш-менш конкретних обрисів".

Читайте також: Категорія Lifestyle Коли завершиться війна в Україні та які міста найбільше постраждають: прогноз астролога За словами астролога, обстановка навколо Києва стане менш напруженою на початку квітня

Якщо ж цього не трапиться, додає Гресь, то поблизу 22-23 березня можуть бути сильні та жорсткі провокації, нещадні бої. А 9 квітня, каже астролог, цей жах може повторитись.

Тоді як 30 квітня очікується сонячне затемнення, яке щонайменше за два, дуже часто за три, тижні починає свій вплив, повідомила астролог.

"У карті України це затемнення пройде в будинку сусідньої держави, а в карті Росії — в будинку криз, що дає підставу сподіватися на кризову ситуацію всередині Росії, конфлікт всередині країни, а також на конфлікт всередині влади. Дуже навіть схоже, що кінець березня, перша половина квітня може бути відправною точкою для завершення руйнівної частини військового конфлікту", — розповіла Гресь.

За її словами, останні числа березня можуть характеризуватись діями та ситуаціями, які важко вкласти в логічний ланцюжок: ці парадоксальні ситуації будуть виходити від країни агресора.

А ближче до середини травня, в районі 12-14 чисел, Гресь прогнозує початок змін у політиці нашої держави. Ми можемо побачити певну нетиповість у діях наших політиків.

За словами астролога, аналіз натальної карти України сьогодні говорить про істотні трансформації.

"Ще у 2014 році я писала, що Україна не збереже свої території. Але від обраного курсу нашого уряду залежатиме: чи залишиться Україна в рамках тієї території, яку ми маємо зараз чи ні. З погляду астрології, до якого б результату ми не підійшли у квітні місяці – конфлікт не буде вичерпаний. Процес визначення буде довгий, це питання вирішуватиметься весь березень, наново доведеться підходити до цієї теми влітку, в липні-серпні, та лише в середині грудня стане зрозуміло, що ми маємо", — розповіла Гресь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог Влад Росс назвав ймовірну дату смерті путіна та вказав на період гарячих боїв в Україні.