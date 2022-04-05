Астролог розповіла про настання важливого періоду у війні з росією: подробиці
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У військових діях намітиться певна позитивна динаміка і вони стануть структурованішими
Астролог Ольга Медвецька заявила, що для України настає важливий період. За її словами, тиждень з 4 по 10 квітня відзначиться важливими зрушеннями у війні Росії з Україною.
Про це вона написала на своїй сторінці astro.medvedka.
Так, астролог зазначає, що у військових діях намітиться певна позитивна динаміка і вони стануть структурованішими і не такими хаотичними. За її словами, агресію вдасться приборкати і свавілля припиниться.
"Отже, матимемо можливість побачити, як влада обмежуватиме агресію, а військові дії стануть більш структурованими і не хаотичними, а обдуманими", — зазначає Медвецька.
"Як ми бачимо, це може свідчити про введення справді тяжких санкцій, які повинні приборкати свавілля, що відбулося зараз, а також ведення стратегічних, продуманих, зважених військових дій", — додає астролог.
Також, за словами Медвецької, з 5 квітня аспект планети комунікацій із Сатурном дасть змогу досягти справді серйозних, обов’язкових домовленостей, закріплених не лише на словах.
"Цей аспект не свідчить про якесь диво, а лише про те, що досягається крок за кроком, продумано. А ще він про чесність та совість. Дуже на це розраховуємо", — додала астролог.
Як повідомляв "Телеграф", раніше екстрасенс та астролог Сергій Кобзар спрогнозував перемогу України у війні вже у квітні.
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