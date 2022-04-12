Астролог спрогнозувала, якою буде смерть путіна

Під кінець життя путін може потрапити до в’язниці або лікарні

Астрологам складно назвати точну дату того, коли помре путін, оскільки в процесі життя людина може змінити свою долю. Проте цілком ймовірно, що його смерть буде насильницькою або ж настане внаслідок тяжкої хвороби.

Про це в інтерв’ю "Фактам" розповіла астролог Валентина Віттрок.

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"Долю можна змінити в процесі життя. Але те, що ми бачимо зараз, — це можливість насильницької смерті, смерть у психіатричній лікарні або від смертельної хвороби", — зазначила астролог.

Також, на її думку, існує ймовірність, що під кінець життя путін потрапить до в’язниці чи лікарні.

Один з найважливіших показників гороскопу людини — асцендент або висхідний знак зодіаку, який знаходився в східній частині горизонту на момент його народження. — Небезпека ув’язнення або лікарню", — говорить Віттрок.

Раніше астролог Влад Росс розповів "Телеграфу" про те, чи може Путін у ході війни проти України застосувати ядерну зброю.