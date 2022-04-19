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Астролог розповіла, чи настане мир в Україні до 9 травня

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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володимир путін Новина оновлена 19 квітня 2022, 08:57
володимир путін

За словами астролога, Україні та Зеленському дається вибір

Багато військових експертів стверджують, що путін будь-що хоче здобути "хоч якусь перемогу в Україні" до 9 травня. Саме тому навколо цієї дати постійно ведуться обговорення, звичайно ж, усі хочуть знати, що станеться в Україні на той час і закінчиться війна.

Свій прогноз із цього приводу дала астролог Яна Ezoterichka.

"Може таке бути, що буде мир до 9 травня. Але, будуть хитрим та підступним шляхом розвиватися події. Військові дії йтимуть і продовжуватимуться", — каже астролог.

За її словами, Україні та Зеленському надається вибір.

"У Зеленського є сила. Сила землі, сила воїнів, сила людей. Йому дають вибір, щоб піти на умови, які пропонує рф, або ми продовжуватимемо війну", — каже експерт із зірок.

Астролог стверджує, що на "червону кнопку" ніхто не натисне до 9 травня, і українці продовжуватимуть жити.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Теги:
#Війна #Астролог
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