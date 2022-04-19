Астролог розповіла, чи настане мир в Україні до 9 травня
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За словами астролога, Україні та Зеленському дається вибір
Багато військових експертів стверджують, що путін будь-що хоче здобути "хоч якусь перемогу в Україні" до 9 травня. Саме тому навколо цієї дати постійно ведуться обговорення, звичайно ж, усі хочуть знати, що станеться в Україні на той час і закінчиться війна.
Свій прогноз із цього приводу дала астролог Яна Ezoterichka.
"Може таке бути, що буде мир до 9 травня. Але, будуть хитрим та підступним шляхом розвиватися події. Військові дії йтимуть і продовжуватимуться", — каже астролог.
За її словами, Україні та Зеленському надається вибір.
"У Зеленського є сила. Сила землі, сила воїнів, сила людей. Йому дають вибір, щоб піти на умови, які пропонує рф, або ми продовжуватимемо війну", — каже експерт із зірок.
Астролог стверджує, що на "червону кнопку" ніхто не натисне до 9 травня, і українці продовжуватимуть жити.
Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.
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