Астролог попередила про несприятливий період для України

Астролог вважає, що українцям, які залишили рідну землю, не варто повертатися додому раніше липня

Астролог Анна Єфремова передбачила несприятливий період для України. На її думку, найближчим часом російські війська можуть окупувати деякі території нашої країни. Експерт, однак, попередила, що це буде оборотним.

Такий прогноз вона опублікувала у своєму телеграм-каналі.

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"З 22 травня включиться несприятлива комбінація в Україні, яка віщує втрату землі, певної території, за вимушеними обставинами. Буде вона активна до лютого 2023 року. Але це не означає, що ситуація по всій країні буде однаковою. Така сама включалася у 2014 році, коли сталася ситуація з Кримом та частиною Донецької та Луганської областей", — пише астролог.

На думку Єфремової, Україна може офіційно позбутися деяких територій.

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"Найголовніший сценарій почне програватися після травня 2022 року, і він несе для України ризики втрати території в офіційному форматі. Зараз Активний Сатурн і він не питає хочеш ти чогось чи ні, він змушує тебе погодитися з певною ситуацією у сфері будинку де знаходитися. З того, що особисто мене заспокоює… вважаю, що те, що можуть забрати, можна й повернути", — резюмувала астролог.

При цьому вона додала, що українцям, які залишили рідну землю, не варто повертатися додому раніше липня.

Раніше астролог розповіла, чи настане мир в Україні до 9 травня.