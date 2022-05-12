Що не можна гріти в мікрохвильовій печі: топ-5 заборонених продуктів

Як би не хотілося швидко розігріти молоко чи йогурт, краще заздалегідь дістати продукт із холодильника та почекати деякий час

Мікрохвильова пічка дуже рятує нас, коли ми не маємо багато часу на приготування. У ній можна швидко зробити безліч цікавих страв, наприклад, хрусткі картопляні чіпси або торт нашвидкуруч, а також розігріти їжу. Однак є і продукти, які в мікрохвильовій печі готувати або розігрівати не рекомендується. Нижче назвемо топ заборонених продуктів для мікрохвильової печі.

Які продукти не можна розігрівати у мікрохвильовій печі

Яйця

Яйця – продукт, який ми постійно використовуємо під час готування. Багато хто не може уявити сніданок без омлету або яєчні. І попри велику кількість рецептів і способів приготування, варто пам’ятати, що в цьому випадку вдаватися за допомогою мікрохвильової печі не варто. Через різке підвищення температури всередині яйця утворюється пара, тиск підвищується, тому ймовірність того, що яйце вибухне, як тільки ви захочете очистити шкаралупу, дуже висока.

Гострий перець

Гострі перці, як і яйця, при нагріванні в мікрохвильовій печі можуть вибухнути, а в найгіршому випадку — спалахнути. У складі плода міститься капсаїцин (органічна речовина, що відповідає за гостроту та пекучість). Коли перець нагрівається в мікрохвильовій печі, капсаїцин трансформується в аерозоль, в результаті чого виходить саморобний перцевий балончик, який може обпекти обличчя і руки, як тільки ви відкриєте мікрохвильову піч.

Заморожене м’ясо

Якщо ви думаєте, що мікрохвильова піч — найкращий помічник для приготування вечері (якщо ви не встигли розморозити м’ясо), це не так. При розморожуванні в мікрохвильовій печі кількість бактерій, які і так містяться в продукті, зростає, що призводить до утворення харчових інфекцій. Крім шкоди здоров’ю, м’ясо не може повноцінно розморозитися: навіть якщо верхній шар розтане, внутрішня частина все ще залишиться замороженою. Іноді краї розмороженого в мікрохвильовій печі м’яса стають сірими, це наочно показує, як частина м’яса "зникає". Тому правильним способом все ще залишається нічне розморожування м’яса в холодильнику.

Кисломолочні продукти

Як би не хотілося швидко розігріти молоко чи йогурт, краще заздалегідь дістати продукт із холодильника та почекати деякий час. При нагріванні живі лакто- та біфідобактерії швидко зникають і корисних властивостей у продуктах майже не залишиться. Тим більше, ймовірність того, що молоко згорнеться та скисне, дуже висока.

Перероблене м’ясо

Здається, що немає нічого простішого і швидше, ніж розігріти сосиски або бекон у мікрохвильовій печі, замість того, щоб варити або обсмажувати. У цьому випадку виникає високий ризик розвитку серцевих захворювань, тому що при нагріванні в перероблених продуктах утворюються продукти окислення холестерину.

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