Что нельзя греть в микроволновке: топ-5 запрещенных продуктов

Как бы не хотелось быстро разогреть молоко или йогурт, лучше заранее достать продукт из холодильника и подождать некоторое время

Микроволновка очень выручает нас когда мы не имеем много времени на готовку. В ней можно быстро сделать множество интересных блюд, например, хрустящие картофельные чипсы или торт на скорую руку, а также разогреть еду. Однако есть и продукты, которые в микроволновке готовить или разогревать не рекомендуется. Ниже мы назовем топ запретных продуктов для микроволновой печи.

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Яйца

Яйца — продукт, который мы постоянно используем при готовке. Многие не могут себе представить завтрак без омлета или яичницы. И несмотря на обилие рецептов и способов приготовления, стоит помнить, что в этом случае прибегать к помощи микроволновки не стоит. Из-за резкого повышения температуры внутри яйца образуется пар, давление повышается, поэтому вероятность того, что яйцо взорвется, как только вы захотите очистить скорлупу, очень высока.

Острый перец

Острые перцы, как и яйца, при нагревании в микроволновой печи могут взорваться, а в худшем случае — загореться. В составе плода содержится капсаицин (органическое вещество, отвечающее за остроту и жгучесть). Когда перец нагревается в микроволновке, капсаицин трансформируется в аэрозоль, в результате чего получается самодельный перцовый баллончик, который может обжечь лицо и руки, как только вы откроете микроволновую печь.

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Замороженное мясо

Если вы думаете, что микроволновая печь — лучший помощник для приготовления ужина (если вы не успели разморозить мясо), то это не так. При разморозке в микроволновке количество бактерий, которые и так содержатся в продукте, возрастает, что приводит к образованию пищевых инфекций. Помимо вреда для здоровья, мясо не может полноценно разморозиться: даже если верхний слой растает, внутренняя часть все еще останется замороженной. Иногда края размороженного в микроволновке мяса становятся серыми, это наглядно показывает, как часть мяса "пропадает". Поэтому самым правильным способом все еще остается ночная разморозка мяса в холодильнике.

Кисломолочные продукты

Как бы не хотелось быстро разогреть молоко или йогурт, лучше заранее достать продукт из холодильника и подождать некоторое время. При нагревании живые лакто- и бифидобактерии быстро исчезают и полезных свойств в продуктах почти не останется. Тем более, вероятность того, что молоко свернется и скиснет, очень высока.

Переработанное мясо

Кажется, что нет ничего проще и быстрее, чем разогреть сосиски или бекон в микроволновке, вместо того, чтобы варить или обжаривать. В этом случае появляется высокий риск развития сердечных заболеваний, так как при нагревании в переработанных продуктах образуются продукты окисления холестерина.

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