Идеальный торт в микроволновке всего за 3 минуты: рецепт на скорую руку
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Торт получается очень нежным и воздушным.
Что может быть приятнее, чем начать утро со свежеприготовленного своими руками вкусного десерта? Кто-то предпочитает готовить на завтрак блинчики, но если вам хочется чего-то более утонченного и нетривиального, рекомендуем приготовить быстрый шоколадный торт в микроволновке. Его приготовление займет всего несколько минут, а на вкус он ничем не уступает классическому торту.
Рецепт быстрого десерта от автора nadya_grits опубликовали в кулинарном блоге foody_clubs.
Ингредиенты:
- мука — 4 ст.л.
- сахар — 4 ст.л.
- какао — 3 ст.л.
- ванилин — 1 пакет
- разрыхлитель — 0,5 ч.л.
- подсолнечное масло — 1 ст.л.
- молоко — 3 ст.л.
- яйцо — й шт.
Способ приготовления:
- Смажьте форму маслом и налейте в нее тесто.
- Отправьте в микроволновку на 3 минуты.
Тем временем приготовьте крем. Для него вам понадобится:
- творог — 2 ст.л.
- сметана — 1 ст.л
- сахар — 2 ст.л.
- банан — 1 шт.
Сбейте все ингредиенты блендером или ложкой. Затем готовый корж разрежьте пополам и смажьте кремом. Также промажьте верхушку торта и бока. Торт готов. Приятного аппетита!
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