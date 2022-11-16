Нужно всего одино яйцо: рецепт супердешевого лимонного пирога (видео)

Для пирога понадобится минимум продуктов

Осень — самое время для приготовления вкусной и ароматной домашней выпечки. Например, почему бы не испечь прохладным осенним вечером вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки. Если же в холодильнике есть минимум продуктов, отличным решением станет лимонный кекс, для приготовления которого понадобится всего одно яйцо.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Лимонный пирог: рецепт

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 120 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – щепотка

Лимон – 1 шт.

Растительное масло без запаха – 70 г

Молоко – 200 г

Мука – 240 г

Разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавить растительное масло без запаха. Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него. Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния. Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки. Вылить тесто в форму. Выпекать пирог 40-45 минут при 180 °C (360 °F). Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт тертого пирога, который готовили наши бабушки.