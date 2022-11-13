Такую вкусную выпечку готовили наши бабушки: простой рецепт тертого пирога (видео)

Пирог, родом из беззаботного детства

Когда листаешь поваренные книги, на глаза постоянно попадаются замысловатые рецепты пирогов, приготовление которых требует очень много процессов. Когда глаза разбегаются, в такие моменты хочется вернуться в детство и вспомнить, чем нас угощали родные люди. И тертый пирог с вареньем – одно из блюд, которое вызывает приятные и теплые воспоминания с детства.

Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал. Рецептом тертого пирога поделилась украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.

Как приготовить тертый пирог с вареньем

Ингредиенты:

350 г муки

0,5 ч.л. соды

200 г сливочного масла (или маргарина)

1 яйцо

100 г сахара

1 ст.л. майонеза

1 ст.л. лимонного сока

~ 250 г джема или густого варенья

Приготовление:

Холодное сливочное масло натереть прямо в муку. Отдельно смешать яйцо, сахар, майонез и лимонный сок. Добавить эту смесь в муку с маслом. Быстро замесить тесто. Приблизительно треть теста завернуть в пленку и убрать в морозилку. Оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатать в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см. Намазать тесто вареньем. Достать тесто из морозилки и натереть поверх варенья. Выпекать при 180 С примерно 25 минут. Разрезать на квадратики и подавать на стол.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.