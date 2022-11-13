Такую вкусную выпечку готовили наши бабушки: простой рецепт тертого пирога (видео)
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Пирог, родом из беззаботного детства
Когда листаешь поваренные книги, на глаза постоянно попадаются замысловатые рецепты пирогов, приготовление которых требует очень много процессов. Когда глаза разбегаются, в такие моменты хочется вернуться в детство и вспомнить, чем нас угощали родные люди. И тертый пирог с вареньем – одно из блюд, которое вызывает приятные и теплые воспоминания с детства.
Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал. Рецептом тертого пирога поделилась украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.
Как приготовить тертый пирог с вареньем
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 0,5 ч.л. соды
- 200 г сливочного масла (или маргарина)
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- 1 ст.л. майонеза
- 1 ст.л. лимонного сока
- ~ 250 г джема или густого варенья
Приготовление:
- Холодное сливочное масло натереть прямо в муку.
- Отдельно смешать яйцо, сахар, майонез и лимонный сок.
- Добавить эту смесь в муку с маслом.
- Быстро замесить тесто.
- Приблизительно треть теста завернуть в пленку и убрать в морозилку.
- Оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатать в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см.
- Намазать тесто вареньем.
- Достать тесто из морозилки и натереть поверх варенья.
- Выпекать при 180 С примерно 25 минут.
- Разрезать на квадратики и подавать на стол.
Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.