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Такую вкусную выпечку готовили наши бабушки: простой рецепт тертого пирога (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тертый пирог с вареньем – простой рецепт Новость обновлена 13 ноября 2022, 11:46
Тертый пирог с вареньем – простой рецепт. Фото klopotenko.com

Пирог, родом из беззаботного детства

Когда листаешь поваренные книги, на глаза постоянно попадаются замысловатые рецепты пирогов, приготовление которых требует очень много процессов. Когда глаза разбегаются, в такие моменты хочется вернуться в детство и вспомнить, чем нас угощали родные люди. И тертый пирог с вареньем – одно из блюд, которое вызывает приятные и теплые воспоминания с детства.

Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал. Рецептом тертого пирога поделилась украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.

Как приготовить тертый пирог с вареньем

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 0,5 ч.л. соды
  • 200 г сливочного масла (или маргарина)
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • 1 ст.л. майонеза
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • ~ 250 г джема или густого варенья

Приготовление:

  1. Холодное сливочное масло натереть прямо в муку.
  2. Отдельно смешать яйцо, сахар, майонез и лимонный сок.
  3. Добавить эту смесь в муку с маслом.
  4. Быстро замесить тесто.
  5. Приблизительно треть теста завернуть в пленку и убрать в морозилку.
  6. Оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатать в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см.
  7. Намазать тесто вареньем.
  8. Достать тесто из морозилки и натереть поверх варенья.
  9. Выпекать при 180 С примерно 25 минут.
  10. Разрезать на квадратики и подавать на стол.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.

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#Десерты #Рецепты #Пирог #Выпечка #Тертый пирог