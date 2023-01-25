Ідеальний торт у мікрохвильовці всього за 3 хвилини: рецепт на швидкуруч

Торт виходить дуже ніжним та повітряним.

Що може бути приємнішим, ніж почати ранок зі свіжоприготовленого своїми руками смачного десерту? Хтось воліє готувати на сніданок млинці, але якщо вам хочеться чогось більш витонченого та нетривіального, рекомендуємо приготувати швидкий шоколадний торт у мікрохвильовій печі. Його приготування займе лише кілька хвилин, а на смак він нічим не поступається класичному торту.

Рецепт швидкого десерту від автора nadya_grits опублікували у кулінарному блозі foody_clubs.

Інгредієнти:

борошно — 4 ст.л.

цукор – 4 ст.л.

какао — 3 ст.л.

ванілін — 1 пакет

розпушувач – 0,5 ч.л.

соняшникова олія — 1 ст.л.

молоко – 3 ст.л.

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

Змастіть форму олією та налийте в неї тісто. Відправте в мікрохвильову піч на 3 хвилини.

Тим часом приготуйте крем. Для нього вам знадобиться:

сир — 2 ст.

сметана — 1 ст.л

цукор – 2 ст.л.

банан — 1 шт.

Збийте всі інгредієнти блендером чи ложкою. Потім готовий корж розріжте навпіл і змастіть кремом. Також промажте верхівку торта та боки. Торт готовий. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ніжних тістечок "Персики" з начинкою, що тануть у роті.