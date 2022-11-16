Потрібно лише одне яйце: рецепт супердешевого лимонного пирога (відео)
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Для пирога знадобиться мінімум продуктів
Осінь — саме час для приготування смачної та ароматної домашньої випічки. Наприклад, чому б не спекти прохолодного осіннього вечора найсмачніший кекс із вимоченими в алкоголі сухофруктами. Також радимо скуштувати рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки. Якщо ж у холодильнику є мінімум продуктів, відмінним рішенням стане лимонний кекс, для приготування якого знадобиться лише одне яйце.
Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.
Лимонний пиріг: рецепт
Складові:
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 120 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Сіль – щіпка
- Лимон – 1 шт.
- Рослинна олія без запаху – 70 г
- Молоко – 200 г
- Борошно – 240 г
- Розпушувач – 10 г
Спосіб приготування:
- Змішати яйце зі щіпкою солі, цукром та ванільним цукром.
- Додати олію без запаху.
- Натерти цедру одного лимона та видавити сік із нього.
- Додати молоко, борошно та розпушувач. Перемішати до однорідного стану.
- Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки форми вершковим маслом та посипати невеликою кількістю борошна.
- Вилити тісто у форму.
- Випікати пиріг 40-45 хвилин при 180 °C (360 °F). Перевірити готовність пирога дерев’яною шпажкою вона повинна виходити без залишків сирого тіста.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт тертого пирога, який готували наші бабусі.