Потрібно лише одне яйце: рецепт супердешевого лимонного пирога (відео)

Для пирога знадобиться мінімум продуктів

Осінь — саме час для приготування смачної та ароматної домашньої випічки. Наприклад, чому б не спекти прохолодного осіннього вечора найсмачніший кекс із вимоченими в алкоголі сухофруктами. Також радимо скуштувати рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки. Якщо ж у холодильнику є мінімум продуктів, відмінним рішенням стане лимонний кекс, для приготування якого знадобиться лише одне яйце.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Лимонний пиріг: рецепт

Складові:

Яйце – 1 шт.

Цукор – 120 г

Ванільний цукор – 10 г

Сіль – щіпка

Лимон – 1 шт.

Рослинна олія без запаху – 70 г

Молоко – 200 г

Борошно – 240 г

Розпушувач – 10 г

Спосіб приготування:

Змішати яйце зі щіпкою солі, цукром та ванільним цукром. Додати олію без запаху. Натерти цедру одного лимона та видавити сік із нього. Додати молоко, борошно та розпушувач. Перемішати до однорідного стану. Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки форми вершковим маслом та посипати невеликою кількістю борошна. Вилити тісто у форму. Випікати пиріг 40-45 хвилин при 180 °C (360 °F). Перевірити готовність пирога дерев’яною шпажкою вона повинна виходити без залишків сирого тіста.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт тертого пирога, який готували наші бабусі.