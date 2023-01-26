Нужно всего одно яйцо: рецепт супердешевого лимонного пирога (видео)
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Для пирога понадобится минимум продуктов
Осень — самое время для приготовления вкусной и ароматной домашней выпечки. Например, почему бы не испечь прохладным осенним вечером вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки. Если же в холодильнике есть минимум продуктов, отличным решением станет лимонный кекс, для приготовления которого понадобится всего одно яйцо.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.
Лимонный пирог: рецепт
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – щепотка
- Лимон – 1 шт.
- Растительное масло без запаха – 70 г
- Молоко – 200 г
- Мука – 240 г
- Разрыхлитель – 10 г
Способ приготовления:
- Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить растительное масло без запаха.
- Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него.
- Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния.
- Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки.
- Вылить тесто в форму.
- Выпекать пирог 40-45 минут при 180 °C (360 °F). Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт тертого пирога, который готовили наши бабушки.