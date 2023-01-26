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Нужно всего одно яйцо: рецепт супердешевого лимонного пирога (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Самый вкусный лимонный пирог Новость обновлена 26 января 2023, 00:21
Самый вкусный лимонный пирог. Фото Скриншот

Для пирога понадобится минимум продуктов

Осень — самое время для приготовления вкусной и ароматной домашней выпечки. Например, почему бы не испечь прохладным осенним вечером вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки. Если же в холодильнике есть минимум продуктов, отличным решением станет лимонный кекс, для приготовления которого понадобится всего одно яйцо.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Лимонный пирог: рецепт

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Соль – щепотка
  • Лимон – 1 шт.
  • Растительное масло без запаха – 70 г
  • Молоко – 200 г
  • Мука – 240 г
  • Разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

  1. Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавить растительное масло без запаха.
  3. Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него.
  4. Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния.
  5. Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки.
  6. Вылить тесто в форму.
  7. Выпекать пирог 40-45 минут при 180 °C (360 °F). Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт тертого пирога, который готовили наши бабушки.

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