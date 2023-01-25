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Идеальный торт в микроволновке всего за 3 минуты: рецепт на скорую руку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Торт всего за 3 минуты Новость обновлена 25 января 2023, 02:03
Торт всего за 3 минуты. Фото tvcook.ru

Торт получается очень нежным и воздушным.

Что может быть приятнее, чем начать утро со свежеприготовленного своими руками вкусного десерта? Кто-то предпочитает готовить на завтрак блинчики, но если вам хочется чего-то более утонченного и нетривиального, рекомендуем приготовить быстрый шоколадный торт в микроволновке. Его приготовление займет всего несколько минут, а на вкус он ничем не уступает классическому торту.

Рецепт быстрого десерта от автора nadya_grits опубликовали в кулинарном блоге foody_clubs.

Ингредиенты:

  • мука — 4 ст.л.
  • сахар — 4 ст.л.
  • какао — 3 ст.л.
  • ванилин — 1 пакет
  • разрыхлитель — 0,5 ч.л.
  • подсолнечное масло — 1 ст.л.
  • молоко — 3 ст.л.
  • яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Смажьте форму маслом и налейте в нее тесто.
  2. Отправьте в микроволновку на 3 минуты.

Тем временем приготовьте крем. Для него вам понадобится:

  • творог — 2 ст.л.
  • сметана — 1 ст.л
  • сахар — 2 ст.л.
  • банан — 1 шт.

Сбейте все ингредиенты блендером или ложкой. Затем готовый корж разрежьте пополам и смажьте кремом. Также промажьте верхушку торта и бока. Торт готов. Приятного аппетита!

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