Идеальный торт в микроволновке всего за 3 минуты: рецепт на скорую руку

Торт получается очень нежным и воздушным.

Что может быть приятнее, чем начать утро со свежеприготовленного своими руками вкусного десерта? Кто-то предпочитает готовить на завтрак блинчики, но если вам хочется чего-то более утонченного и нетривиального, рекомендуем приготовить быстрый шоколадный торт в микроволновке. Его приготовление займет всего несколько минут, а на вкус он ничем не уступает классическому торту.

Рецепт быстрого десерта от автора nadya_grits опубликовали в кулинарном блоге foody_clubs.

Ингредиенты:

мука — 4 ст.л.

сахар — 4 ст.л.

какао — 3 ст.л.

ванилин — 1 пакет

разрыхлитель — 0,5 ч.л.

подсолнечное масло — 1 ст.л.

молоко — 3 ст.л.

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

Смажьте форму маслом и налейте в нее тесто. Отправьте в микроволновку на 3 минуты.

Тем временем приготовьте крем. Для него вам понадобится:

творог — 2 ст.л.

сметана — 1 ст.л

сахар — 2 ст.л.

банан — 1 шт.

Сбейте все ингредиенты блендером или ложкой. Затем готовый корж разрежьте пополам и смажьте кремом. Также промажьте верхушку торта и бока. Торт готов. Приятного аппетита!

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