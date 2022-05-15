Таропрогноз на 16 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Декому в понеділок посміхнеться успіх

Під кінець третього місяця війни іноді зі страхом чекаєш наступ нового дня, не знаючи, що він принесе. "Телеграф" зробив розклад Таро, який, можливо, допоможе трохи підготуватися до подій понеділка, 16 травня.

Подивіться на карти на картинці нижче та виберіть одну з них:

Вибирайте, не замислюючись

Тепер подивіться, яка карта це була:

Ті ж карти іншою стороною

І пояснюємо, що всі вони означають:

Перевернута Сила

У понеділок Ви ризикуєте стати тією людиною, яка і з собою не ладна, і з оточуючими свариться. Сьогодні Ваша підсвідомість може стати малокерованою, і через якісь внутрішні страхи або проблеми Ви можете чинити зло і необдумано.

Намагайтеся протягом дня тримати себе у вузді і не йти напролом, інакше буде тільки гірше.

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Перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона несе в собі лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Перевернута П’ятірка кубків

Друга назва цієї карти "Владика нестачі в насолодах", і у звичайному положенні вона негативна, однак у перевернутому вигляді несе нові надії.

Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розписував, що чекає кожен знак Зодіаку за картами Таро у травні.