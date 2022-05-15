Таропрогноз на 16 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Некоторым в понедельник улыбнется удача
Под конец третьего месяца войны иногда со страхом ожидаешь наступление нового дня, не зная, что он принесет. "Телеграф" сделал расклад Таро, который возможно поможет немного подготовиться к событиям понедельника, 16 мая.
Взгляните на карты на картинке ниже и выберите одну из них:
Теперь посмотрите, какая карта это была:
И объясняем, что все они значат:
Перевернутая Сила
В понедельник Вы рискуете стать тем человеком, который и с собой не в ладу, и с окружающими в ссоре. Сегодня Ваше подсознание может стать малоуправляемым, и из-за каких-то внутренних страхов или проблем Вы можете поступать зло и необдуманно.
Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.
Перевернутая Четверка жезлов
Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.
Перевернутая Пятерка кубков
Второе название этой карты "Владыка недостатка в наслаждениях", и в обычном положении она негативная, однако в перевернутом виде несет новые надежды.
Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.
Напомним, ранее "Телеграф" расписывал, что ждет каждый знак Зодиака по картам Таро в мае.