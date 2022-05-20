Таропрогноз на 21 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Субота цього тижня буде порівняно непоганою

В умовах третього місяця війни з росією, кожен день в Україні чекають з деяким побоюванням у невідомості, які нові сюрпризи може зробити життя. "Телеграф" зробив розклад Таро, на що чекати в суботу, 21 травня.

Інтуїтивно виберіть одну з трьох карток:

Вибирайте, не замислюючись

Тепер звіртеся, яку саме карту Ви обрали:

Ті ж карти іншою стороною

А тепер пояснюємо значення кожної з них:

Лицар жезлів

Цей лицар поривчастий, правдивий, відважний і завжди готовий відстояти своє. Він може вказувати на те, що найближчим часом на Вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання.

Також ця карта може вказувати на майбутній переїзд.

Туз жезлів

Це карта зародження чогось — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети, або якоїсь події. Також у суботу Вам може супроводжувати удача та з’явитися якісь гроші.

Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на 21 травня — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень.

Однак не дозволяйте собі надто витати у хмарах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад, які неприємності чекають на кожен знак Зодіаку влітку 2022 року.