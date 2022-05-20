Таропрогноз на 21 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 18
Суббота на этой неделе выдастся сравнительно неплохой
В условиях третьего месяца войны с россией, каждый день в Украине ждут с некоторой опаской в неизвестности, какие новые сюрпризы может преподнести жизнь. "Телеграф" сделал расклад Таро, чего же ждать в субботу, 21 мая.
Интуитивно выберите одну из трех карт:
Теперь сверьтесь, какую именно карту Вы выбрали:
А теперь объясняем значение каждой из них:
Рыцарь жезлов
Этот рыцарь порывист, правдив, отважен и всегда готов отстоять свое. Он может указывать на то, что в ближайшее время Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста.
Также эта карта может указывать на скорый переезд.
Туз жезлов
Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в субботу Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги.
Это будет отличный день для проявления инициативы.
Рыцарь кубков
Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на 21 мая, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень.
Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад, какие неприятности ждут каждый знак Зодиака летом 2022 года.