Коля Серга, який воює за ЗСУ, розповів, що стало для нього найбільшим стресом за час війни

Артист поділився з журналістом тим, що його найбільше налякало під час воєнних дій

Український поет і співак Коля Серга, який служить у лавах ЗСУ в Одесі і не забуває висміювати путіна та росіян у своїй творчості, розповів, який найбільший стрес йому довелося пережити за весь час війни.

Про це він розповів шеф-редактору OBOZREVATEL Орест Сохар у програмі "Орестократія".

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Артист поділився з журналістом тим, що його найбільше налякало під час воєнних дій. То були ракети.

"Коли наді мною пролітали ракети. Зараз у психіки сформувався захисний механізм і те, що надходить у голову, спочатку проходить там як би митницю, тому не відразу спрацьовує цей стрес. Він є десь у середині, але я його так не відчуваю. А коли щось відбувається таке, як ракети над головою, то не в голові вмикається стрес, а вмикається тілесний. Ти відчуваєш це як тваринний інстинкт, ти як у спазмі. Нещодавно над нами пролітали ракети, я стрибнув на землю, закрився і поповз в окоп", — розповів музикант.

Раніше Коля Серга присвятив вірш підбитому російському крейсеру "Москва".