Таропрогноз на 26 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 26
Декому цього четверга пощастить
У реаліях сучасності кожен новий день може принести як приємні сюрпризи, так і не дуже. Чого чекати в четвер, 26 травня, допоможе розібратися розклад Таро від "Телеграфу".
Виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:
Тепер подивіться, що це була за карта:
І розшифровуємо їх:
Сила
Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи будуть Вам по плечу, а перешкоди виявляться переборними. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.
Сонце
Це карта переродження, духовного оновлення та готовності до нових поворотів у житті. Вірте в себе і свій успіх, — вдача буде на Вашому боці, і Ви зможете всього досягти.
Якщо Ви з кимось у сварці, то саме час зробити крок до примирення.
П’ятірка мечів
Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. У четвер у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу.
Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.
Раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які неприємності чекають на кожен знак Зодіаку влітку 2022 року.