Таропрогноз на 26 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Декому цього четверга пощастить

У реаліях сучасності кожен новий день може принести як приємні сюрпризи, так і не дуже. Чого чекати в четвер, 26 травня, допоможе розібратися розклад Таро від "Телеграфу".

Виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Вибирайте інтуїтивно

Тепер подивіться, що це була за карта:

Ті ж карти іншою стороною

І розшифровуємо їх:

Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи будуть Вам по плечу, а перешкоди виявляться переборними. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Сонце

Це карта переродження, духовного оновлення та готовності до нових поворотів у житті. Вірте в себе і свій успіх, — вдача буде на Вашому боці, і Ви зможете всього досягти.

Якщо Ви з кимось у сварці, то саме час зробити крок до примирення.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. У четвер у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу.

Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які неприємності чекають на кожен знак Зодіаку влітку 2022 року.