Таропрогноз на 26 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторым в этот четверг крупно повезет

В реалиях современности каждый новый день может преподнести как приятные сюрпризы, так и не очень. Чего ждать в четверг, 26 мая, — поможет разобраться расклад Таро от "Телеграфа".

Выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Выбирайте интуитивно

Теперь посмотрите, что это была за карта:

Те же карты другой стороной

И расшифровываем все их:

Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Солнце

Это карта перерождения, духовного обновления и готовности к новым поворотам в жизни. Верьте в себя и свой успех, — удача будет на Вашей стороне, и Вы сможете добиться всего в жизни.

Если Вы с кем-то в ссоре, то самое время сделать шаг к примирению.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. В четверг у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива.

Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

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