Таропрогноз на 28 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

У деяких ця субота стане дуже продуктивною.

Субота, 28 травня, одним принесе багато можливостей для кар’єрного зростання та навчання, тоді як інші навпаки будуть "не в ресурсі" для чогось, — на це вказує розклад Таро від "Телеграфу".

Щоб дізнатися, що саме цей день приготував Вам, оберіть без зайвих роздумів одну карту з картинки нижче:

Тепер подивіться, що це була за карта:

І пояснюємо значення їх усіх:

Паж пентаклів

Вам субота надасть можливість навчитися чогось нового, — процес навчання буде йти легко і продуктивно, тож не проґавте шанс отримати з цього користь.

Крім того, протягом дня у Вашому житті може з’явитися темноволосий юнак, можливо, військовий.

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Перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, — варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Королева жезлів

Це позитивна карта, що обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, на що чекати кожному знаку Зодіаку влітку 2022 року.