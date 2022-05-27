Таропрогноз на 28 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

У некоторых эта суббота станет очень продуктивной

Суббота, 28 мая, одним принесет массу возможностей для карьерного роста и обучения, в то время как другие наоборот будут "не в ресурсе" для чего-либо, — на это указывает расклад Таро от "Телеграфа".

Чтобы узнать, что именно этот день приготовил Вам, выберите без лишних раздумий одну карту с картинки ниже:

Теперь посмотрите, что это была за карта:

И объясняем значение их всех:

Паж пентаклей

Вам суббота предоставит возможность научиться чему-то новому, процесс обучения будет идти легко и продуктивно, не упустите шанс извлечь из этого пользу.

Кроме того, в течение дня в Вашей жизни может объявиться темноволосый юноша, возможно военный.

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Перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, чего ждать каждому знаку Зодиака летом 2022 года.