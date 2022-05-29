Таропрогноз на 30 травня: виберіть карту та дізнайтеся, що на Вас чекає у понеділок

Початок тижня буде непростим, але продуктивним

Понеділок, 30 травня, багатьом надасть можливість змінити своє життя на краще, тоді як іншим принесе депресію, — так каже розклад Таро від "Телеграфу" на цей дня.

Щоб дізнатися, яким день видасться у Вас, не замислюючись, виберіть одну карту на картинці нижче:

Погляньте, яка карта там була:

Тепер знайдіть розшифровку Вашої картки:

Перевернута Королева Кубків

На жаль, перший день тижня у Вас пройде під знаком депресії та поганого настрою. Може з’явитися бажання "забутися" в алкоголі або серіалах, проте не давайте собі сильно поринути в погані думки, зробіть щось руками, заземліться.

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Колісниця

Це карта тріумфу розуму над емоціями. На початку цього тижня Вам буде легше змінити свої звички, позбутися поганих уподобань, знайти заняття до душі. Дійте сміливо та рішуче, удача буде на Вашому боці.

П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти – Владика боротьби, і вона попереджає, що у понеділок Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: в родині, на роботі, навіть із собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку у фінансовому плані цього літа.