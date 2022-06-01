Чому категорично не можна їсти з ножа: ви, напевно, про це не знали

Вірити в забобони та прикмети чи ні — вирішувати тільки вам, проте знати їх точно не завадить.

"Не їж із ножа, а то злий будеш" — цю фразу напевно говорили кожному з нас наші мами чи бабусі. А чи справді це так? Адже народні прикмети не беруться нізвідки, а це результат спостережень протягом багатьох років. Раніше ми писали про те, чому не варто залишати у чаї ложку, а тепер дізнаймося, які таємниці зберігає у собі ніж.

Їсти з ножа — це не лише порушення столового етикету, а й дуже погана прикмета, яка може призвести до дуже негативних наслідків, пишуть podrobnosti. Що така дія може спричинити, читайте далі.

Чому не можна їсти з ножа

Перша і найочевидніша причина — це можливість порізатися, а отримувати такі порізи дуже боляче. До того ж такі рани довго гояться.

Друга причина — так людина стає зла. Пояснень цьому немає, як і конкретних доказів, однак не просто так існує це повір’я.

Пояснень цьому немає, як і конкретних доказів, однак не просто так існує це повір’я. Через облизування ножа може захворіти на серце — це третя причина.

— це третя причина. Також є теорія, що це негативно впливає на ауру . Езотерики відзначають, що на гострому кінчику ножа накопичується вся негативна енергія, яка може зашкодити людині.

. Езотерики відзначають, що на гострому кінчику ножа накопичується вся негативна енергія, яка може зашкодити людині. Існує ще одна цікава теорія — багато жінок вважають, що якщо їсти з ножа, то чоловік може приохотитися до алкоголю або почне зраджувати.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.