Чому категорично не можна їсти з ножа: ви, напевно, про це не знали
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Вірити в забобони та прикмети чи ні — вирішувати тільки вам, проте знати їх точно не завадить.
"Не їж із ножа, а то злий будеш" — цю фразу напевно говорили кожному з нас наші мами чи бабусі. А чи справді це так? Адже народні прикмети не беруться нізвідки, а це результат спостережень протягом багатьох років. Раніше ми писали про те, чому не варто залишати у чаї ложку, а тепер дізнаймося, які таємниці зберігає у собі ніж.
Їсти з ножа — це не лише порушення столового етикету, а й дуже погана прикмета, яка може призвести до дуже негативних наслідків, пишуть podrobnosti. Що така дія може спричинити, читайте далі.
Чому не можна їсти з ножа
- Перша і найочевидніша причина — це можливість порізатися, а отримувати такі порізи дуже боляче. До того ж такі рани довго гояться.
- Друга причина — так людина стає зла. Пояснень цьому немає, як і конкретних доказів, однак не просто так існує це повір’я.
- Через облизування ножа може захворіти на серце — це третя причина.
- Також є теорія, що це негативно впливає на ауру. Езотерики відзначають, що на гострому кінчику ножа накопичується вся негативна енергія, яка може зашкодити людині.
- Існує ще одна цікава теорія — багато жінок вважають, що якщо їсти з ножа, то чоловік може приохотитися до алкоголю або почне зраджувати.
Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.