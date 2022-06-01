Притягують проблеми та невдачі: які речі категорично не можна ставити під ліжко

Зберігаючи ці речі під ліжком, у вашому житті з’являтимуться труднощі та проблеми.

Кожна річ у будинку має свою певну енергетику і свій заряд: позитивний чи негативний. І в залежності від того, де ця річ розташована, вона може змінювати своє "напрямок", і замість того, щоб приносити радість, лише шкодитимеш своєму власнику. Раніше, ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер розповідаємо про найнебезпечніші речі, які не варто зберігати в спальні під ліжком.

В принципі, під ліжком краще взагалі нічого не зберігати лише через те, щоб не забивати циркуляцію повітря. Однак часто господині заощаджують місце, і засовують під ліжко якісь речі. Які предмети можна залишити під спальним місцем, які категорично не можна, пише Ukr.Media.

Речі, які не можна зберігати під ліжком

Чужий одяг. Свої речі ніякої шкоди не завдадуть, а от якщо це вбрання з чужого плеча, і особливо, якщо ця людина має непростий і поганий характер, то нічого хорошого чекати не варто. Та негативна енергія, яка походить від їх власника, передаватиметься через його гардероб і на вас.

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Засушені квіти. Вони містять мертву енергію, через яку господарі можуть хворіти. Така сама ситуація і з ліками.

Вони містять мертву енергію, через яку господарі можуть хворіти. Така сама ситуація і з ліками. Поламані предмети. Якщо річ зламалася, вона вирушає або в ремонт, або в сміття. Варіант відкласти на потім, а особливо сховати під ліжко, може загрожувати негативними наслідками: занепад сил, невдачі та проблеми.

Зазначимо, що інші речі в принципі можна зберігати під ліжком у спальні, проте їх краще прибрати за першої нагоди. В ідеалі під ліжком має бути порожнім. Не ризикуйте вкотре своїм добробутом.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.