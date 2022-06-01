Притягують проблеми та невдачі: які речі категорично не можна ставити під ліжко
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Зберігаючи ці речі під ліжком, у вашому житті з’являтимуться труднощі та проблеми.
Кожна річ у будинку має свою певну енергетику і свій заряд: позитивний чи негативний. І в залежності від того, де ця річ розташована, вона може змінювати своє "напрямок", і замість того, щоб приносити радість, лише шкодитимеш своєму власнику. Раніше, ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер розповідаємо про найнебезпечніші речі, які не варто зберігати в спальні під ліжком.
В принципі, під ліжком краще взагалі нічого не зберігати лише через те, щоб не забивати циркуляцію повітря. Однак часто господині заощаджують місце, і засовують під ліжко якісь речі. Які предмети можна залишити під спальним місцем, які категорично не можна, пише Ukr.Media.
Речі, які не можна зберігати під ліжком
- Чужий одяг. Свої речі ніякої шкоди не завдадуть, а от якщо це вбрання з чужого плеча, і особливо, якщо ця людина має непростий і поганий характер, то нічого хорошого чекати не варто. Та негативна енергія, яка походить від їх власника, передаватиметься через його гардероб і на вас.
- Засушені квіти. Вони містять мертву енергію, через яку господарі можуть хворіти. Така сама ситуація і з ліками.
- Поламані предмети. Якщо річ зламалася, вона вирушає або в ремонт, або в сміття. Варіант відкласти на потім, а особливо сховати під ліжко, може загрожувати негативними наслідками: занепад сил, невдачі та проблеми.
Зазначимо, що інші речі в принципі можна зберігати під ліжком у спальні, проте їх краще прибрати за першої нагоди. В ідеалі під ліжком має бути порожнім. Не ризикуйте вкотре своїм добробутом.
Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.