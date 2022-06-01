Укр

Притягивают проблемы и неудачи: какие вещи категорически нельзя ставить под кровать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Исключение сделать можно, но лучше не надо Новость обновлена 01 июня 2022, 07:48
Исключение сделать можно, но лучше не надо

Храня эти вещи под кроватью, в вашей жизни будут появляться трудности и проблемы.

У каждой вещи в доме есть своя определенная энергетика и свой заряд: позитивный или негативный. И в зависимости от того, где эта вещь расположена, она может менять свое "расположение", и вместо того, чтобы приносить радость, будешь лишь вредить своему владельцу. Ранее, мы уже писали о вещах, от которых желательно избавиться на кухне, чтобы очистить энергетику в доме, а теперь рассказываем о самых опасных вещах, которые не стоит хранить в спальне под кроватью.

В принципе, под кроватью лучше вообще ничего не хранить только из-за того, чтобы не забивать циркуляцию воздуха. Однако часто хозяйки экономят место, и засовывают под кровать какие-то вещи. Какие предметы можно оставить под спальным местом, а какие категорически нельзя, пишет Ukr.Media.

Вещи, которые нельзя хранить под кроватью

  • Чужая одежда. Свои вещи никакого вреда не принесут, а вот если это наряды с чужого плеча, и особенно, если этот человек обладает непростым и плохим характером, то ничего хорошего ждать не стоит. Та негативная энергия, которая исходит от их владельца, будет передаваться через его гардероб и на вас.
  • Засушенные цветы. Они содержат мертвую энергию, из-за которой хозяева могут болеть. Такая же ситуация обстоит и с лекарствами.
  • Поломанные предметы. Если вещь сломалась, то она отправляется либо в ремонт, либо в мусор. Вариант отложить на потом, а особенно спрятать под кровать, может быть чреват негативными последствиями: упадок сил, неудачи и проблемы.

Отметим, что другие вещи в принципе можно хранить под кроватью в спальне, однако их лучше убрать при первой возможности. В идеале под кроватью должно быть пусто. Не рискуйте лишний раз своим благополучием.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.

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#Вещи #Приметы #Запреты #Кровать #Спальня