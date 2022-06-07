Таропрогноз на 8 червня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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Ця середа видасться важкою
Середа, 8 червня, ознаменується поганими новинами та тимчасовими труднощами.
У всякому разі, так говорить розклад Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, до чого готуватися саме Вам, виберіть без зайвих роздумів одну з трьох карт на малюнку нижче:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І розшифровуємо їх усі:
Перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя, — успіх, кар’єрне зріст, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.
Вісімка мечів
У середу Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сили що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.
Перевернута Сімка жезлів
8 червня у Вашому житті можуть виникнути труднощі, які у Вас не вистачить сили вирішити. Також можуть з’явитись погані новини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у кого будуть проблеми з грошима цього літа за картами Таро.