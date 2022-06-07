Таропрогноз на 8 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Эта среда выдастся трудной

Среда, 8 июня, ознаменуется дурными новостями и временными трудностями.

Во всяком случае так говорит расклад Таро от "Телеграфа" на этот день. ЧТобы узнать, к чему готовиться именно Вам, выберите без лишний раздумий одну из трех карт на рисунке ниже:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

И расшифровываем их все:

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

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Восьмерка мечей

В среду Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Перевернутая Семерка жезлов

8 июня в Вашей жизни могут возникнуть трудности, которые у Вас не хватит сил разрешить. Также могут появиться плохие новости.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, у кого будут проблемы с деньгами этим летом по картам Таро.