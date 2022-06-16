Таропрогноз на 17 червня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Дехто цієї п’ятниці захоче забутися

П’ятниця, 17 червня, принесе чимало складнощів, але в деяких нарешті закінчиться чорна смуга.

У всякому разі, про це говорить розклад Таро, який "Телеграф" склав на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть без зайвих роздумів одну з трьох карт на малюнку нижче:

А тепер подивіться, що ця була за карта:

І знайдіть розшифровку до неї нижче:

Перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що у п’ятницю у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним достатком загалом. А якщо ви хворіли, саме в цей день почнете одужувати.

Перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернена вона попереджає, що 17 червня у Вас може з’явитися бажання втекти від себе і проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Перевернута Трійка жезлів

У п’ятницю у Вас може все валитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із товаришами. Намагайтеся не хапатися за все відразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима цього літа за картами Таро.