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Таропрогноз на 17 июня 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на семнадцатый день лета
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на семнадцатый день лета

Некоторые в эту пятницу захотят забыться

Пятница, 17 июня, принесет довольно много сложностей, но у некоторых наконец закончится черная полоса.

Во всяком случае, об этом говорит расклад Таро, который "Телеграф" составил на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из трех карт на картинке ниже:

А теперь посмотрите, что эта была за карта:

И найдите расшифровку к ней ниже:

Перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в пятницу у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, именно в этот день возможно начнете выздоравливать.

Перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что 17 июня у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Перевернутая Тройка жезлов

В пятницу у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами этим летом по картам Таро.

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