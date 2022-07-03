Як простерилізувати банки без кип’ятіння: хитрість від досвідчених домогосподарок

Стерилізація потрібна, щоб очистити банки від "шкідливих" мікроорганізмів.

Перш ніж приступати до консервації маринованих огірків або найсмачніших помідорів, потрібно підготувати банки для цього процесу. Якщо посуд для зберігання закаток не простерилізувати, ті мікроорганізми, які там залишилися, можуть спричинити бродіння, що призведе до консервації в непридатність. Стерилізація якраз і допомагає позбавитися таких забруднень і шкідливих бактерій і мікробів.

Найпоширеніший спосіб стерилізації – це кип’ятіння. Зазначимо, що це також і "травмонебезпечний" варіант, адже можна отримати опіки. Щоб уникнути будь-яких проблем, можна використовувати спосіб стерилізації набагато простіше. Для цього вам знадобиться мікрохвильова піч, пише belnovosti.

Як простерилізувати банки без кип’ятіння

Щоб обробити банки в мікрохвильовій печі, спочатку їх потрібно помити з содою і оглянути на наявність дефектів. Після цього в кожну місткість налийте по 30-40 мл чистої води і поставте їх у мікрохвильову піч на максимальну потужність на 2-3 хвилини.

Якщо вам потрібна суха банка, воду всередину наливати не потрібно, проте поряд з нею важливо поставити склянку з водою, а банку об’ємом 3 літри — просто покладіть на бік, щоб вона помістилася в мікрохвильову піч.

Нагадаємо, металеві кришки в мікрохвильовій печі обробляти не можна.

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