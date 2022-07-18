На війні з росією загинув відомий український телеведучий
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Карім Гуламов не дожив до свого 35-річчя десять днів
На фронті загинув ведучий "Хіт параду" на музичному телеканалі М2 Карім Гуламов. 26 липня Гуламову мало виповнитися 35 років.
Про смерть шоумена повідомили друзі на його сторінці у Фейсбуці.
"Клята війна забирає найкращих. Світла пам‘ять Герою. Спочивай з миром, Друже", — йдеться у повідомленні. Також смерть Гуламова підтвердила співачка і телеведуча Оля Цибульська.
"Мій золотий друже… Моє серце на шматки. Я не хочу вірити, що більше не почую і не обійму", — написала артистка.
Що відомо про Каріма Гуламова
Карім Гуламов народився в Обухові. Став широко відомим у 2018 році як ведучий "Військового хіт-параду" на каналі М2. В перші дні повномасштабної війни телеведучий вступив до лав ЗСУ. Останнім часом мешкав в Ірпені Київської області.
Останній пост в Інстаграмі Каріма Гуламова датується 16 липня.
Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті чемпіона України з водного поло у складі "Динамо" Віталія Лисуна.