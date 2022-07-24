День Ольги та Олени: що суворо заборонено робити 24 липня

Православні шанують святу рівноапостольну велику княгиню Ольгу, у хрещенні Олену

Згідно з церковним календарем на липень, 24 числа відзначається День святої Ольги та Олени.

"Телеграф" розповідає, ким була Ольга, а також, що не можна робити 24 липня, щоб не накликати на себе лихо.

День Ольги та Олени 24 липня — історія

Цієї неділі православна церква вшановує пам’ять рівноапостольної княгині Ольги. Вона була дружиною київського князя Ігоря, якого підло вбили древляни. Помста Ольги була суворою. Після вбивства коханого древлянський князь Мал відправив до неї сватів, проте вона жорстоко розправилася з ними та послами Мала. Потім Ольга пішла війною на древлян, влаштувала там різанину, розгромила та підкорила їх собі.

Правління княгині Київською Руссю тривало з 945 до 960 року. Вона була регентшею свого малолітнього сина Святослава. Ольга перша з правителів Русі прийняла християнство та отримала ім’я Олена.

Хрещення княгині Ольги

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За своє життя Ольга побудувала багато християнських храмів, тож її шанують як святу.

День Ольги та Олени 2022 — що не можна робити 24 липня

Сваритися з близькими, лаяти себе: не можна впадати в апатію та зневіру.

Планувати весілля.

Брати в борг і позичати комусь. Це стосується не лише грошей, а й предметів побуту, їжі, одягу.

Прати, прибирати, шити, займатися рукоділлям.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята, які відзначаються у липні 2022 року.