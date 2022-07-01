Собор 12 апостолів та Різдво у липні: церковний календар

Представляємо вам перелік важливих релігійних свят, що відзначаються в середині літа

У другому місяці літа православні віряни відзначатимуть декілька великих церковних свят: Різдво Іоанна Хрестителя, Петра та Павла (кінець Петрового посту), а також святих – княгині Ольги та князя Володимира Великого (День хрещення Русі – України).

"Телеграф" розповідає, які відзначаються у липні великі церковні свята і коли ми відзначатимемо їх.

Православні свята липня 2022 року в Україні

На початку липня православна церква відзначає Різдво Іоанна Предтечі. У народному календарі ця дата відзначена, як день Івана Купала, і відзначається вона 7 липня. За ним починається низка інших православних урочистостей.

Православний календар на липень 2022 року

7 липня — Різдво Іоанна Предтечі

11 липня — Останній день Петрового посту

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12 липня — День пам’яті Святих апостолів Петра та Павла

13 липня — Собор славних і всехвальних 12 апостолів

24 липня — День пам’яті Рівноапостольної княгині Ольги

28 липня – День пам’яті Рівноапостольного великого князя Володимира Великого (День Хрещення Русі – України)

Раніше "Телеграф" писав про державні свята, які відзначаються у липні 2022 року.