Собор 12 апостолов и Рождество в июле: церковный календарь
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Представляем вам перечень важных религиозных праздников, отмечаемые в середине лета
Во втором месяце лета православные верующие будут отмечать несколько больших церковных праздников: Рождество Иоанна Крестителя, Петра и Павла (конец Петрового поста), а также святых — княгини Ольги и князя Владимира Великого (День крещения Руси — Украины).
"Телеграф" рассказывает, какие отмечаются в июле большие церковные праздники и когда мы будем их отмечать.
Православные праздники июля 2022 года в Украине
В начале июля православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. В народном календаре эта дата отмечена, как день Ивана Купала и отмечается она 7 июля. За ним начинается череда других православных торжеств.
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
11 июля — Последний день Петрового поста
12 июля — День памяти Святых апостолов Петра и Павла
13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов
24 июля — День памяти Равноапостольной княгини Ольги
28 июля — День памяти Равноапостольного великого князя Владимира Великого (День Крещения Руси — Украины)
Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках, которые отмечаются в июле 2022 года.