Собор 12 апостолов и Рождество в июле: церковный календарь

Представляем вам перечень важных религиозных праздников, отмечаемые в середине лета

Во втором месяце лета православные верующие будут отмечать несколько больших церковных праздников: Рождество Иоанна Крестителя, Петра и Павла (конец Петрового поста), а также святых — княгини Ольги и князя Владимира Великого (День крещения Руси — Украины).

"Телеграф" рассказывает, какие отмечаются в июле большие церковные праздники и когда мы будем их отмечать.

Православные праздники июля 2022 года в Украине

В начале июля православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. В народном календаре эта дата отмечена, как день Ивана Купала и отмечается она 7 июля. За ним начинается череда других православных торжеств.

Православный календарь на июль 2022 года

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи

11 июля — Последний день Петрового поста

Читайте также: Категория Lifestyle Что категорически нельзя есть и делать в Петров пост-2022 В Петров пост нельзя употреблять мясные и молочные продукты

12 июля — День памяти Святых апостолов Петра и Павла

13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов

24 июля — День памяти Равноапостольной княгини Ольги

28 июля — День памяти Равноапостольного великого князя Владимира Великого (День Крещения Руси — Украины)

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках, которые отмечаются в июле 2022 года.