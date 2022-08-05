Не допомогла ні поліція, ні працівники готелю: українська співачка зіткнулася з агресією росіян у Болгарії

Замість поліції до неї приїхали чотири чоловіки "за поняттями".

Українська співачка, онука першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна, будинок якого навесні зруйнувала російська ракета, Маша Фокіна зіткнулася з неадекватними росіянами під час відпочинку на курорті в селищі Равда на березі Чорного моря в Болгарії. Представники країни-агресора вирішили показати всю свою "силу" та "розум", закидавши номер українки гнилими фруктами.

Про цю неприємну ситуацію Фокіна розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Проте найбільше її обурило ставлення персоналу готелю та поліції до ситуації, що склалася. Крім того, що їй ніяк не допомогли, то ще і заборонили викликати поліцію.

"Наскільки я була розчарована, коли, прийшовши до себе в номер, побачила, що наші двері були обкидані гнилими фруктами. Після цього інциденту я одразу звернулася до працівників готелю. І попросила показати на камерах, хто зробив мені такий сюрприз. На ресепшені мені відмовили у допомозі" — розповіла Маша.

Після того, як вона поговорила з чоловіком, який порадив їй викликати поліцію, сподіваючись отримати захист, адже в чужій країні вона відпочиває одна з трирічною дитиною. Як тільки в готелі дізналися, що Фокіна планує викликати поліцію, її почала відмовляти, наголошуючи, що вони розв'яжуть цю проблему. У результаті замість поліції приїхали 4 особи "за поняттями" та грубо спілкувалися зі співачкою.

"Те, що я злякалася, нічого не сказати, але не за себе, а за свого маленького сина, безпека якого стоїть на першому місці. Я переконалася, наскільки злі, бездушні та жорстокі бувають люди, які перед собою не бачать кордонів" — зазначила Фокіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Італії українська бабуся напала на російськомовних дівчат. Жінка посеред білого дня намагалася наздогнати росіянок і вдарити одну з них сумкою, доки її не зупинив правоохоронець.