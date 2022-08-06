Навіщо вирізати дірку в губці: корисний лайфхак, про який не знає навіть ваша мама

Ця дія має розумне пояснення

На які тільки хитрощі не йдуть господині, щоб полегшити собі побут. Вони можуть зробити мийний засіб своїми руками, який коштуватиме копійки, легко позбутися запаху старості за допомогою підручних засобів, а також продовжити термін служби кухонної губки, зробивши в ній лише одну дірку.

Виявляється, у цієї дії є розумне пояснення. Коли після миття посуду ми кладемо вологу губку на підставку біля раковини, вона не висихає, а у вологому середовищі швидко розмножуються бактерії. Мити такою губкою посуд все одно, що розмазувати бактерії по тарілках.

Навіщо вирізати дірку в губці

Якщо вирізати в губці отвір і надіти її на кран, поролон висохне повністю. Губка постійно буде чистою та сухою, а тому і прослужить довше.

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Раніше "Телеграф" пояснював, чому губки для миття посуду різного кольору. Як виявилось, кожен колір губки має своє призначення.