Таропрогноз на 13 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Карти попереджають про майбутні неприємні сюрпризи
У суботу, 13 серпня, у багатьох несподівано можуть спливти в житті старі проблеми, зруйнуватися плани та піти прахом старання.
Принаймні так говорить розклад по картах Таро на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:
Подивіться, яка карта там була:
Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:
Перевернуте Колесо удачі
У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти докладені старання.
П’ятірка жезлів
Ця карта — Владика боротьби, і вона попереджає, що 13 серпня Ви можете потрапити в конфлікт, і Вам доведеться обстоювати свої права чи точку зору. Але якщо Ви докладете зусиль, що обов’язково вийдете переможцем.
Перевернута Королева пентаклів
Субота у Вас може бути неприємною. Можливо, почнуться проблеми, зірвуться плани, почнуться сварки з близькими, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, кому пощастить у коханні до кінця літа.