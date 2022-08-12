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Таропрогноз на 13 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на тринадцятий день серпня
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на тринадцятий день серпня

Карти попереджають про майбутні неприємні сюрпризи

У суботу, 13 серпня, у багатьох несподівано можуть спливти в житті старі проблеми, зруйнуватися плани та піти прахом старання.

Принаймні так говорить розклад по картах Таро на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — перевернуте Колесо удачі, П’ятірка жезлів, перевернута Королева пентаклів
Зліва направо — перевернуте Колесо удачі, П’ятірка жезлів, перевернута Королева пентаклів

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Перевернуте Колесо удачі

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти докладені старання.

П’ятірка жезлів

Ця карта — Владика боротьби, і вона попереджає, що 13 серпня Ви можете потрапити в конфлікт, і Вам доведеться обстоювати свої права чи точку зору. Але якщо Ви докладете зусиль, що обов’язково вийдете переможцем.

Перевернута Королева пентаклів

Субота у Вас може бути неприємною. Можливо, почнуться проблеми, зірвуться плани, почнуться сварки з близькими, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, кому пощастить у коханні до кінця літа.

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