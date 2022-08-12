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Таропрогноз на 13 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тринадцатый день августа
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тринадцатый день августа

Карты предупреждают о грядущих неприятных сюрпризах

В субботу, 13 августа, у многих неожиданного могут всплыть в жизни старые проблемы, рухнуть планы и пойти прахом старания.

Во всяком случае, так говорит расклад по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — перевернутое Колесо фортуны, Пятерка жезлов, перевернутая Королева пентаклей
Слева направо — перевернутое Колесо фортуны, Пятерка жезлов, перевернутая Королева пентаклей

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Перевернутое Колесо фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Пятерка жезлов

Эта карта — Владыка борьбы, и она предупреждает, что 13 августа Вы можете угодить в конфликт, и Вам придется отстаивать свои права или точку зрения. Но если Вы постараетесь, что обязательно выйдете победителем.

Перевернутая Королева пентаклей

Суббота у Вас может выдаться неприятной. Возможно, начнутся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, кому повезет в любви до конца лета.

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