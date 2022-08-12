Таропрогноз на 13 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Карты предупреждают о грядущих неприятных сюрпризах
В субботу, 13 августа, у многих неожиданного могут всплыть в жизни старые проблемы, рухнуть планы и пойти прахом старания.
Во всяком случае, так говорит расклад по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:
Посмотрите, какая карта там была:
Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:
Перевернутое Колесо фортуны
В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.
Пятерка жезлов
Эта карта — Владыка борьбы, и она предупреждает, что 13 августа Вы можете угодить в конфликт, и Вам придется отстаивать свои права или точку зрения. Но если Вы постараетесь, что обязательно выйдете победителем.
Перевернутая Королева пентаклей
Суббота у Вас может выдаться неприятной. Возможно, начнутся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, кому повезет в любви до конца лета.