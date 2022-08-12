Як відмити пригорілу каструлю, щоб вона була як нова: найефективніші способи

Найкращі, перевірені та ефективні способи чищення каструль різних типів.

З такою неприємністю, як каструля, що пригоріла, під час приготування їжі стикалася напевно кожна господиня, а то й не один раз. Що робити далі? Перше і найпростіше — це викинути пригорілий посуд і замінити зіпсовану каструлю на новий. Однак, це зайві витрати.

Тепер у хід вступає другий варіант — складніший і потребує сили та енергії. І цей спосіб – це очищення нагару на каструлі. Для цього придумали різні спеціальні гелі та порошки, а також на допомогу можуть прийти й безпечніші засоби, які є на кожній кухні. Наприклад сіль, сода, оцет, активоване вугілля тощо. Саме про такі "домашні" засоби "Телеграф" і хоче розповісти далі у статті.

Як ефективно відчистити каструлю, що пригоріла

Чистка поверхні, що пригоріла, забирає багато часу, і далеко не завжди витрачені зусилля дають хороший результат. Однак терпіння та "народні" методи можуть створити чудеса і відновити вашу улюблену каструльку. Взагалі, щоб не виникало необхідності боротися з каструлями, що пригоріли, просто будьте уважніше, коли готуєте.

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Зазначимо, що навіть попри фантастичний прогрес побутової хімії, і різноманітності сучасних засобів для чищення, все одно найкращими засобами для усунення нагару з пригорілої каструлі, як і раніше, є домашні засоби, типу сода, сіль, оцет і навіть кава. Тим більше, що для кожного типу потрібен свій спосіб для очищення від нагару, пише meta.

Найлегше зіпсувати емальовані поверхні, тому при чищенні таких каструль не застосовуйте металеві мочалки або жорсткі щітки, щоб не подряпати емаль. Каструлі з керамічним покриттям також вимагають ніжного ставлення до себе. Тому перш ніж приступати до очищення каструлі, що пригоріла, зверніть увагу не нашкодить чи вибраний вами спосіб поверхні посуду.

Протипоказання та рекомендації для чищення каструлі

Щоб каструлі прослужили вам набагато довше, і при цьому ще й зберегли свій первісний вигляд, важливо дотримуватись кількох рекомендацій:

Дотримуйтесь правил експлуатації посуду відповідно до матеріалу, з якого він виготовлений.

Ретельно доглядайте виріб і очищайте каструлі відразу після приготування їжі.

Використовуйте тільки сертифіковані засоби чи перевірені народні методи.

Не використовуйте той самий метод відразу на всіх каструлях, адже не кожен засіб однаково хороший для всіх поверхонь. Засіб, який підходить для алюмінієвого посуду, може нашкодити емальованому.

При чистці емальованого посуду не використовуйте металеві щітки.

Посуд з керамічним покриттям не варто мити жорсткими губками та абразивними засобами.

Каструлі з тефлоновим покриттям можна відмити від їжі, що пригоріла, звичайною водою. Залийте посуд холодною водою та поставте на вогонь. Вода має залишити 15-20 хвилин. Цього цілком достатньо, щоб їжа, що пригоріла, відстала від дна посуду.

Також тефлоновий посуд не можна мити содою, а лише м’якими мийними нейтральними засобами.

Для того, щоб відмити чавунний посуд, що пригорів, потрібно починати чистку, поки вони ще не охолонули.

Топ-12 засобів, які допоможуть відчистити каструлю, що пригоріла.

1. Содою

Спосіб з використанням соди підійде для емальованої каструлі та посуду з нержавіючої сталі.

Насипте в постраждалу каструлю 2 столові ложки соди і додайте гарячої води. Залишіть розчин настоятися приблизно 30-40 хвилин. Коли розчиняється порошок, поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть рідину до кипіння і прокип’ятіть протягом 10-15 хвилин. Охолодіть каструлю і промийте її жорсткою губкою під проточною водою.

2. Картопляними чи яблучними очищеннями

Каструлю з водою поставте на вогонь, висипте в неї картопляні очищення і доведіть все до кипіння. Прокип’ятіть очищення на повільному вогні протягом 40 хвилин, після чого воду злийте і помийте каструлю звичайним способом.

Спосіб з яблучними очищеннями такий же, як і з картопляними. Насипте в каструлю яблучні чищення, залийте водою і додайте лимонний сік. Прокип’ятіть на повільному вогні 40 хвилин і злийте воду. Після цієї процедури відчистити каструлю буде набагато легше.

3. Повареною сіллю

Методи бувають різні, залежно від матеріалу, з якого зроблена каструля:

- очистити каструлю, що пригоріла, з нержавіючої сталі або алюмінію можна відмити наступним чином: залийте посуд холодною водою і залиште її на пару годин. Після вилийте воду і покладіть на дно каструлі жменю солі. Потім також почистьте жорсткою губкою. Не варто додавати сіль одразу у воду, щоб на посуді не залишилися темні плями.

- емальовану каструлю водою заливати не потрібно. Засипте на дно каструлі кілька ложок солі та залиште її на 2-3 години. Після цього нагар легко відмити губкою під гарячою водою.

4. Цибуля

Пригорілу поверхню легко відмити, якщо в каструлі проварити цибулину. Очистьте цибулину, залийте її холодною водою, і довести все до кипіння і через двадцять хвилин зніміть каструлю з вогню. Цибулевий розчин розм’якшить нагар, і каструлю залишиться вимити за допомогою мийного засобу та губки.

5. Содово-сольовий розчин

Подібним розчином можна ефективно очистити емальований посуд, а також каструлі з алюмінієвим покриттям.

Спочатку приготуйте розчин. Для цього змішайте соду та сіль у пропорції 1:1 і засипте їм нагар на дні каструлі. Додати трохи води. Консистенція має вийти як густа сметана. Залишіть на добу, щоб нагар відкис. Після закінчення часу видаліть суміш, наберіть в каструлю теплої води і прокип’ятіть її 30 хвилин на слабкому вогні. Після цього помийте каструлю звичайним способом.

6. Молочною сироваткою

Ще один натуральний і досить простий спосіб очистити каструлю, що пригоріла. Цей метод також підходить для всіх типів каструль – емальованих, алюмінієвих та нержавійки.

Залийте дно сироваткою, щоб пригорілі ділянки були покриті на два сантиметри та залиште на добу. Після чого позбавтеся від нагару звичайною губкою.

7. Кавової гущавини

Поверхню, що пригоріла, покрийте кавовою гущею і залиште його на кілька годин, після чого змийте і почистьте каструлю губкою.

8. Лимонною кислотою

Цей спосіб допоможе очистити каструлю як на дні, так і на стінках. Залийте воду до рівня, до якого необхідно її відчистити, додайте у воду 2 столові ложки лимонної кислоти і прокип’ятіть протягом декількох хвилин. Після чого воду злийте, а залишки заберіть за допомогою губки.

9. Оцтом

Варіант для каструль з алюмінію та нержавіючої сталі. ВАЖЛИВО! Спосіб не підходить для миття емальованого посуду, оскільки оцет може пошкодити поверхню.

Як очистити нержавіючу поверхню: звичайний 9-відсотковий оцет, який 100% є на кожній кухні, розбавте в одному літрі холодної води і залийте каструлю, поставте її на вогонь і доведіть до кипіння. Прокип’ятивши кілька хвилин, злийте розчин. Після такої процедури ви легко відчистите нагар.

Для алюмінію оцет розбавте холодною водою і залиште на кілька годин. Потім каструля легко відмиється.

10. Мийним засобом для посуду

Якщо мийний засіб для посуду не допоміг вам впоратися з нагаром звичайним способом, не поспішайте засмучуватися. Залийте брудну каструлю розчином з холодної води мийного засобу, а потім поступово доведіть все це до кипіння і потримайте на невеликому вогні не менше пів години. Так воно допоможе набагато краще.

11. Милом

Цей спосіб підходить для каструль з алюмінію, емалі та нержавіючої сталі.

Щоб відмити каструлю від пригару, залийте її гарячою водою, насипте на дно мильну стружку або налийте рідке мило і поставте цей розчин на плиту на слабкий вогонь. Кип’ятіть протягом 20 хвилин. Після чого злийте воду і витріть губкою нагар, що розмокнув.

12. Активованим вугіллям

Метод підходить для всіх типів каструль. Цей спосіб допоможе відмити каструлю, що пригоріла, від варення або молока.

Візьміть кілька таблеток активованого вугілля та подрібніть їх до стану порошку. Потім засипте отриманим порошком забруднення і залиште на пів години, а потім налийте в каструлю холодну воду і зачекайте ще 30-40 хвилин. Після всіх маніпуляцій каструлю легко очистити губкою.

Як уникнути пригорання каструль

Відмовтеся від агресивних приладів – це металеві ложки, лопатки та губки. Натомість використовуйте дерево та силікон.

Не забувайте сушити каструлі: після миття перевертайте їх і дайте краплям води стекти.

Не варто зберігати каструлі одна в іншій, щоб не подряпати дно.

При готуванні використовуйте велику кількість олії.

Купуйте антипригарні каструлі.

Користуйтеся чавунним посудом.

Використовуйте пергаментний папір.

Замініть соняшникову олію оливковою.

Додайте сіль|соль|.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати нагар із праски. Це можна зробити в домашніх умовах за допомогою лише одного інгредієнта.