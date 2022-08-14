Таропрогноз на 14 серпня 2022: виберіть карту і дізнатися, що на Вас чекає в неділю

Багатьом сьогодні може пощастити у справах

Неділя, 14 серпня, для багатьох може ознаменуватися емоційним та матеріальним процвітанням, але дехто сьогодні може потрапити у конфлікти.

Про це можна судити з розкладу Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — перевернута Сила, Королева мечів, Імператриця

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді вчинити конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Сьогодні покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Імператриця

Ця карта обіцяє під кінець тижня вам період емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, кому пощастить у коханні до кінця літа.