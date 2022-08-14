Таропрогноз на 14 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Многим сегодня может крупно повезти в делах

Воскресенье, 14 августа, для многих может ознаменоваться эмоциональным и материальным процветанием, но некоторые сегодня могут погрязнуть в конфликтах.

Об этом можно судить по раскладу Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — перевернутая Сила, Королева мечей, Императрица

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Сегодня положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Императрица

Эта карта обещает под конец недели вам период эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, кому повезет в любви до конца лета.